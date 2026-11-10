Tekirdağ'da B-Reçete ve denetimler için ilçe teknik personeliyle toplantı yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da B-Reçete ve denetimler için ilçe teknik personeliyle toplantı yapıldı

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Tekirdağ\'da B-Reçete ve denetimler için ilçe teknik personeliyle toplantı yapıldı
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda, ilçe teknik personeliyle B-Reçete süreçleri ve bitki koruma denetimleri ele alındı. İl genelindeki saha denetimlerinde uygulama birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ'da bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve B-Reçete sisteminin uygulanmasında birlik sağlanması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, B-Reçete sisteminin uygulanmasına ilişkin süreçler detaylı şekilde ele alınırken, bitki koruma ürünlerinin denetim aşamaları, dijital sistem entegrasyonu ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

İl genelinde gerçekleştirilecek saha denetimlerinde uygulama birliğinin sağlanması, denetim süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve teknik personelin çalışmalarını ortak standartlar doğrultusunda yürütmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, B-Reçete sisteminin sahadaki uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve bitki koruma ürünlerine yönelik denetimlerde koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da B-Reçete ve denetimler için ilçe teknik personeliyle toplantı yapıldı - Son Dakika
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