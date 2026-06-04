Tekirdağ'da Biyogüvenlik Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Biyogüvenlik Eğitimi Düzenlendi

Tekirdağ\'da Biyogüvenlik Eğitimi Düzenlendi
04.06.2026 13:33
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Tarım Müdürlüğü, kanatlı işletmelerde biyogüvenlik kurallarını güçlendirmek için eğitim düzenledi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Yeni biyogüvenlik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimde, denetim ve kontrol faaliyetlerinin Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi ve uygulamalarda ülke genelinde birlik sağlanması hedeflendi.

Programa katılan teknik personele, ticari kanatlı işletmelerinde uygulanması gereken biyogüvenlik kuralları, mevzuatta yapılan güncellemeler ve denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, hayvan hastalıklarının önlenmesinde biyogüvenlik tedbirlerinin taşıdığı önem üzerinde durulurken, hayvan sağlığının korunması ve kanatlı sektöründe sürdürülebilir üretimin devamlılığı için alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Denetim ve kontrol çalışmalarında görev alan personelin sahada karşılaşabileceği durumların da ele alındığı programda, Tebliğ hükümlerinin etkin ve doğru uygulanmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, biyogüvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasının hayvan hastalıklarıyla mücadelede kritik rol oynadığını belirterek, ilgili mevzuatın sahada etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Politika, Eğitim, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Biyogüvenlik Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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