Tekirdağ\'da Ganos Dağları\'ndaki fotokapanlar karacaları yiyecek ararken görüntüledi

Tekirdağ'da Ganos Dağları'na kurulan fotokapanlara karacalar yansıdı. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayan karacaların sakin halleri, fotokapanlar tarafından anbean kaydedildi.

Ganos Dağları'nın ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Kameralara bu kez bir grup karaca yansıdı. Ormanlık alanda ilerleyen karacaların çevrede yiyecek aradığı görüldü. Bir süre bölgede dolaşan karacalar, daha sonra doğal yaşam alanlarında gözden kayboldu. Fotokapan görüntüleri, Ganos Dağları'ndaki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.