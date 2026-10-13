Tekirdağ'da sağanak etkili oldu, Değirmenaltı'nda cadde göle döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak etkili oldu, Değirmenaltı'nda cadde göle döndü

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Tekirdağ\'da sağanak etkili oldu, Değirmenaltı\'nda cadde göle döndü
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Tekirdağ'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Süleymanpaşa'daki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Değirmenaltı Mahallesi'ndeki caddede biriken yağmur suları sürücülerin kontrollü ilerlemesine yol açtı. Sağanağın önümüzdeki saatlerde de sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde yolda biriken yağmur suları nedeniyle cadde adeta göle döndü. Yol üzerinde oluşan su birikintileri, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücülerin hızlarını düşürmesine ve kontrollü şekilde ilerlemesine neden oldu.

Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ'da, yağış ihtimalinin yüzde 90 olduğu ve rüzgar hızının saatte 25 kilometreye ulaştığı bildirildi. Tekirdağ'da etkili olan şiddetli sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi beklenirken, sürücülerin su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak etkili oldu, Değirmenaltı'nda cadde göle döndü - Son Dakika
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