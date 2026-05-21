Tekirdağ'da sağanak etkili oldu, ekipler teyakkuza geçti

21.05.2026 19:29  Güncelleme: 19:44
Tekirdağ'da etkili olan yoğun yağış sonrası Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ekipleri su baskınlarına karşı seferber oldu. Riskli bölgelerde mazgal temizliği ve altyapı kontrolleri yapılırken, vatandaşların ihbarlarını ALO 153 ve ALO 185 hatlarına yapabilecekleri bildirildi.

Tekirdağ'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile TESKİ ekipleri kent genelinde teyakkuz haline geçti. Ekipler, su baskınları ve olası olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası belediye ekipleri, özellikle riskli bölgelerde mazgal temizliği, su tahliyesi ve altyapı kontrollerine ağırlık verdi. TESKİ ekipleri de taşkın ve kanalizasyon kaynaklı sorunlara karşı sahada hazır bekletiliyor.

Yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlarda ALO 153 Candan Çözüm Merkezi ile ALO 185 TESKİ Çağrı Merkezi üzerinden ihbar ve taleplerini iletebileceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sağanak yağışın yer yer etkisini artırabileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

