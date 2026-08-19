Tekirdağ\'daki Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi

Tekirdağ'daki ormanlık ve ağaçlık alanlarda kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne seriyor. Doğaya yerleştirilen fotokapanlara nadir görülen dağ kedisinin yanı sıra kara leylek, yaban domuzları ve tilkiler de yansıdı.

Trakya'nın doğal yaşam alanlarında yaban hayatını gözlemleyen doğasever Erim Başkütük, bölgedeki canlıların kayıt altına alınması ve korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde özellikle nadir görülen dağ kedisinin görüntülenmesi dikkat çekerken, kara leylek, tilki ve yaban domuzlarının da doğal yaşam alanlarındaki hareketleri kaydedildi.

Tekirdağ'ın ormanlık alanlarında kaydedilen görüntüler, Trakya'nın sadece tarım arazileri ve yerleşimlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan önemli bir doğal yaşam alanı olduğunu ortaya koydu.

Başkütük, yaptığı açıklamada, "Trakya Bölgesi'nde uzun süredir yaban hayatı gözlemi yapıyorum. Amacımız, bölgemizdeki yaban hayvanlarının yaşam alanlarını ve popülasyonlarını gözlemleyerek kayıt altına almak. Aynı zamanda insanların, yanı başımızdaki bu doğal zenginliğin farkına varmasını ve yaban hayatının korunmasına katkı sağlamasını istiyoruz. Fotokapanlardan elde ettiğimiz görüntüler de bölgemizde hala çok değerli bir yaban hayatının bulunduğunu gösteriyor" dedi.