Tercan Barajı'nda son yağışların ardından su doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Tercan ilçesinde bulunan barajda doluluk seviyesinin maksimum düzeye ulaşmasıyla birlikte savaktan su akmaya başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, bahar aylarında karların erimesi ve etkili olan yağışlarla su seviyelerinde yeniden artış yaşandı.
Tarımın yaygın olarak yapıldığı ilçede barajdaki su seviyesinin yükselmesi çiftçileri sevindirdi.
Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve çay kenarlarına yaklaşılmaması konusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldığını bildirdi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?