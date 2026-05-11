Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Tercan Barajı\'nda doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı
11.05.2026 18:33  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan Barajı'ndaki su doluluk oranı son yağışların ardından maksimum düzeye ulaştı. Barajdan su akmaya başladığı belirtilirken, artan su seviyeleri çiftçileri sevindiriyor. Vatandaşlar için güvenlik uyarıları yapıldığı bildirildi.

Tercan Barajı'nda son yağışların ardından su doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Tercan ilçesinde bulunan barajda doluluk seviyesinin maksimum düzeye ulaşmasıyla birlikte savaktan su akmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, bahar aylarında karların erimesi ve etkili olan yağışlarla su seviyelerinde yeniden artış yaşandı.

Tarımın yaygın olarak yapıldığı ilçede barajdaki su seviyesinin yükselmesi çiftçileri sevindirdi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve çay kenarlarına yaklaşılmaması konusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldığını bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan’da acil önlemler devrede Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan'da acil önlemler devrede
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:26
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 19:06:40. #7.13#
SON DAKİKA: Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.