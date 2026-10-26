Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gaziantep\'te COP31 öncesi panele katılacak

SAMSUN (İHA) – Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" toplantısında bir konuşma gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9–20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31'in çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile bakanı bir araya getirmesi bekleniyor. Zirve, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliği açısından önem taşıyor. COP31 öncesinde yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolünü ve iş birliği imkanlarını ele almak üzere Gaziantep'te önemli bir toplantı düzenleniyor. UCLG-MEWA tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da konuşmacı olarak yer alacak. Başkan Şenol Kul, bugün düzenlenecek "İklim Eylemi İçin Yerel Liderlik ve Çok Düzeyli İklim Yönetişimi" başlıklı üst düzey belediye başkanları oturumunda panelist olarak yer alacak. BM Türkiye'den Bülent Açıkgöz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda; Sultanbeyli, Adıyaman, Aksaray ve Sultangazi belediye başkanlarıyla birlikte yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü, kurumlar arası iş birliği ve iklim projelerinin finansmana erişimi ele alınacak. Toplantıda ayrıca belediyelerin iklim hedeflerini somut projelere dönüştürmesi, sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi ve şehirlerin iklim risklerine karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

COP31 öncesinde yerel yönetimlerin deneyim ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı programın şehirlerin sürdürülebilir geleceğine yönelik iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.