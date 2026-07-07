Tilkiler Şehir Merkezine İndi - Son Dakika
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Tilkiler Şehir Merkezine İndi

Tilkiler Şehir Merkezine İndi
07.07.2026 10:59
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Yaban hayvanların yaşam alanlarındaki daralma nedeniyle Buldan'da tilkiler yiyecek aradı.

Yaşam alanlarının daralması ve doğada besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim yerlerine inmeye başlayan yabani hayvanlara tilkiler de eklendi. Buldan'ın Haydar mevkisinde görüntülenen tilkiler, yiyecek ararken sergiledikleri sevimli hareketlerle dikkat çekti.

Yabani hayvanlar, yaşam alanlarının daralması ve doğada besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle şehir merkezleri ile yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başlandı. Son yıllarda domuz ve kurtların ardından tilkiler de yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Haydar mevkiinde görülen tilkiler, hem yiyecek aradı hem de rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çevrede herhangi bir tehlike hissetmeyen tilkilerin zaman zaman oyun oynadığı anlar ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Evinden penceresinden bahçesindeki tilkileri fark eden Arif Demirci, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Demirci'nin bahçesinde çekilen görüntülerde tilkilerin doğal davranışlarını sergilediği ve bir süre bölgede dolaşarak yiyecek aradığı görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tilkiler Şehir Merkezine İndi - Son Dakika

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