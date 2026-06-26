Tilkiyi Ellerle Besleyen Vatandaş

Çorum'da bir vatandaş bağ evinin bahçesine gelen tilkiyi elleriyle besledi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Çorum'da yiyecek arayan bir tilki, bir bağ evinin bahçesine girdi. Tilkiyi fark eden vatandaş ise yiyecek uzattı. Vatandaşlardan korkmayan tilki uzatılan yiyecekleri alarak karnını doyurdu. Vatandaşın yaban hayvanını kendi elleriyle beslediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilkinin vatandaşın elinden yiyeceği alarak yediği görülüyor. - ÇORUM