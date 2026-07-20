Tokat Belediyesi\'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı

Tokat Belediyesi, resmi tahsis belgesi bulunmayan ve izinsiz demir çitlerle çevrilen mezar alanlarının kaldırılması için 20 Temmuz'dan itibaren 30 günlük başvuru ve düzenleme süreci başlattı.

Tokat Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıklarda düzenin korunması, ziyaretlerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediye Meclisi'nin 4 Haziran 2026 tarihli ve 111 sayılı kararı doğrultusunda, resmi tahsis belgesi bulunmayan ve izinsiz olarak demir çit, ferforje gibi malzemelerle çevrilen mezar alanlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı mezar yerlerinin etrafının standartlara aykırı şekilde demir eklentilerle çevrildiği ve bu alanlara ilişkin Belediyenin kayıtlarında herhangi bir Mezar Yeri Kullanım Belgesi (Tahsis Belgesi) bulunmadığı tespit edildi. Alınan Belediye Meclisi Kararı ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, söz konusu uygulamaların kaldırılması yasal zorunluluk haline geldi.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla, 20 Temmuz tarihinden itibaren 30 gün içerisinde resmi kullanım belgesi bulunan mezar sahiplerinin belgeleriyle birlikte Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi. Tahsis belgesi bulunmayan vatandaşların ise aynı süre içerisinde mezar yerlerinin etrafında bulunan demir çit ve benzeri eklentileri kendi imkanlarıyla kaldırmaları gerektiği belirtildi.

Belirlenen süre sonunda gerekli belgelerin ibraz edilmemesi veya standart dışı demir çevirmelerin kaldırılmaması halinde, söz konusu eklentilerin Belediye Meclisi kararına istinaden Tokat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılacağı bildirildi.

"Mezarlıklarımızın manevi dokusunu korumayı hedefliyoruz"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uygulamanın temel amacının mezarlıklarda düzenin sağlanması, yaya ve hizmet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi, kabir ziyaretlerinin daha rahat gerçekleştirilebilmesi ve mezarlıkların manevi atmosferine uygun estetik bütünlüğün korunması olduğunu vurguladı. Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, vatandaşların göstereceği duyarlılığın mezarlıkların temiz, düzenli ve herkes tarafından rahatlıkla ziyaret edilebilen alanlar olarak korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - TOKAT