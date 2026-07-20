Tokat Belediyesi'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat Belediyesi'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı

Tokat Belediyesi\'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı
20.07.2026 16:22  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, resmi tahsis belgesi bulunmayan ve izinsiz demir çitlerle çevrili mezar alanlarının kaldırılması için 20 Temmuz'dan itibaren 30 günlük başvuru ve düzenleme süreci başlattı. Süre sonunda uymayanların çitleri belediye ekiplerince kaldırılacak.

Tokat Belediyesi, resmi tahsis belgesi bulunmayan ve izinsiz demir çitlerle çevrilen mezar alanlarının kaldırılması için 20 Temmuz'dan itibaren 30 günlük başvuru ve düzenleme süreci başlattı.

Tokat Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıklarda düzenin korunması, ziyaretlerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediye Meclisi'nin 4 Haziran 2026 tarihli ve 111 sayılı kararı doğrultusunda, resmi tahsis belgesi bulunmayan ve izinsiz olarak demir çit, ferforje gibi malzemelerle çevrilen mezar alanlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı mezar yerlerinin etrafının standartlara aykırı şekilde demir eklentilerle çevrildiği ve bu alanlara ilişkin Belediyenin kayıtlarında herhangi bir Mezar Yeri Kullanım Belgesi (Tahsis Belgesi) bulunmadığı tespit edildi. Alınan Belediye Meclisi Kararı ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, söz konusu uygulamaların kaldırılması yasal zorunluluk haline geldi.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla, 20 Temmuz tarihinden itibaren 30 gün içerisinde resmi kullanım belgesi bulunan mezar sahiplerinin belgeleriyle birlikte Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi. Tahsis belgesi bulunmayan vatandaşların ise aynı süre içerisinde mezar yerlerinin etrafında bulunan demir çit ve benzeri eklentileri kendi imkanlarıyla kaldırmaları gerektiği belirtildi.

Belirlenen süre sonunda gerekli belgelerin ibraz edilmemesi veya standart dışı demir çevirmelerin kaldırılmaması halinde, söz konusu eklentilerin Belediye Meclisi kararına istinaden Tokat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılacağı bildirildi.

"Mezarlıklarımızın manevi dokusunu korumayı hedefliyoruz"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uygulamanın temel amacının mezarlıklarda düzenin sağlanması, yaya ve hizmet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi, kabir ziyaretlerinin daha rahat gerçekleştirilebilmesi ve mezarlıkların manevi atmosferine uygun estetik bütünlüğün korunması olduğunu vurguladı. Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, vatandaşların göstereceği duyarlılığın mezarlıkların temiz, düzenli ve herkes tarafından rahatlıkla ziyaret edilebilen alanlar olarak korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tokat Belediyesi'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar,
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar,
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:40:09. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediyesi'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.