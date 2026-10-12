Tokat merkezdeki tüm okullarda sağlık şikayetleri sonrası eğitime ara verildi

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi. Öğrencilerin bulunmadığı okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Tokat Valiliği, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde yaşanan sağlık şikayetlerinin ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verdi. Bu kapsamda, 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kararın ardından öğrencilerin gelmediği okullarda personel tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Öğrencilerin yoğun kullandığı tuvaletler ve sınıfların yanı sıra kapı kolları ile sık temas edilen yüzeylerin çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edildiği öğrenildi.