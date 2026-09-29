Tokat Pazar\'da heyelan Ocaklı köyü yolunun bir bölümünü çökertti

Tokat Pazar'da heyelan Ocaklı köyü yolunun bir bölümünü çökerttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedilirken görüntülerde toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tokat genelinde etkili olan sağanak, Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
Kaynak: İHA
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