Tokat'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tokat Valiliği, 1 Temmuz-30 Ekim tarihleri arasında tescilli piknik alanları, orman parkları ve milli parklar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Tokat'ta artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı yeni tedbirler alındı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcaklıkların artacağı ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin yükseldiği belirtilerek, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında bir dizi tedbir kararı alındığı bildirildi. Karara göre, 1 Temmuz ile 30 Ekim 2026 tarihleri arasında Tokat genelinde yetkili kurumlarca belirlenen tescilli piknik alanları, orman parkları ve milli parklar dışında kalan ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ormancılık faaliyetleri kapsamında izin verilen kişiler, görevli personel ile gerekli izinleri alan vatandaşlar belirlenen şartlar dahilinde ormanlara girebilecek. Valilik, sahipsiz hayvanları beslemek isteyen vatandaşların ilgili Orman İşletme Şefliklerinden izin almaları halinde ormanlık alanlara giriş yapabileceklerini açıkladı. Ayrıca orman parkı işletmecilerinin faaliyetlerine devam edeceği, ancak yangın riskine karşı tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi. Orman parklarında dilek feneri, meşale ve havai fişek kullanımı da yasaklandı. Karar kapsamında, orman içi ve çevresindeki yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal ve semaver yakmak ile ateş yakmak yasaklanırken, ormanlık alanlarda ATV, UTV ve motosiklet kullanımı da yasak kapsamına alındı. Valilik ayrıca, orman köyleri başta olmak üzere tüm köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği sırasında oluşan dal ve bitki örtüsünün yakılmasının da yasaklandığını duyurdu. Ormanlık alanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri alması istenirken, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların da özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını tamamlayacağı ve ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulanabileceği bildirildi. Belediyelerin ise orman kenarında bulunan çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı ve muhtemel yangınlara müdahale için iş makinelerini hazır bulunduracağı kaydedildi. Denetimlerin kaymakamlıklar ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat'taki Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda yürütüleceği belirtilirken, alınan kararlara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi. Öte yandan Valilik, vatandaşların güvenli şekilde kullanabileceği orman parklarını da açıkladı. Tokat merkezde Gıj Gıj Şehir Ormanı, Topçam Keyifalan, İhsaniye-Karataş ve Gökçeyol Orman Parkları başta olmak üzere Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen orman parklarında piknik yapılabilecek ve bu alanlara giriş serbest olacak.

Vatandaşların güvenle piknik yapabileceği ve orman girişinin serbest olduğu orman parkları ise şunlar:

Merkez: Tokat (Gıj Gıj) Şehir Ormanı, Topçam Keyifalan Orman Parkı, İhsaniye - Karataş Orman Parkı, Gökçeyol Orman Parkı

Almus: Orman Evleri Orman Parkı, Tufantepe Orman Parkı, Karacukcak Orman Parkı, Çevreli Orman Parkı, Ataköy Orman Parkı,

Artova: Artova Şehir Ormanı

Başçiftlik: Erikbelen Orman Parkı

Erbaa: Üçtepeler Orman Parkı, Erbaa Şehir Ormanı, Düdencik Gölü Orman Parkı

Niksar: Karaçam - Düden Orman Parkı, Niksar Şehir Ormanı, Yemişen Orman Parkı, Ketendere Orman Parkı

Pazar: Karakaya Orman Parkı

Reşadiye: Yolüstü Orman Parkı, Reşadiye Şehir Ormanı, Bozçalı - Tavşanalanı Orman Parkı, Nebağlası Orman Parkı, Hasanşeyh Orman Parkı, Kurt Gölü Orman Parkı

Sulusaray: Sulusaray Orman Parkı

Turhal: Şenyurt Orman Parkı, Cumhuriyet Orman Parkı, Turhal Orman Parkı

Yeşilyurt: Yeşilyurt Orman Parkı - TOKAT