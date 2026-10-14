Tokat\'ta sağanak yolları göle çevirdi, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

Tokat'ta bir anda etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat kent merkezinde etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatın rutinini değiştirdi. Aniden bastıran yağışla ıslanmak istemeyenler bir anda kapalı alanlara kaçıştı. Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yollar adeta göle dönerken, kuvvetli sağanak yağışın kısa sürmesi ile şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.