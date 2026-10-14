Tokat\'ta sağanak yolları göle çevirdi, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

Tokat'ta sağanak yolları göle çevirdi, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat kent merkezinde aniden etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak, gündelik hayatı olumsuz etkileyerek yolları göle çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşayıp kapalı alanlara kaçıştı; sağanağın kısa sürmesiyle şehirde olumsuzluk yaşanmadı.
Tokat'ta bir anda etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat kent merkezinde etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatın rutinini değiştirdi. Aniden bastıran yağışla ıslanmak istemeyenler bir anda kapalı alanlara kaçıştı. Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yollar adeta göle dönerken, kuvvetli sağanak yağışın kısa sürmesi ile şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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