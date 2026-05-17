Tokat'ta Sel Baskını: Ovayurt Köyü Sular Altında

Tokat'ın Pazar ilçesinde Yeşilırmak'ın taşması sonucu sular altında kalan Ovayurt köyü dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre bölgede etkili olan yağışların ve baraj kapaklarının açılmasının ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Irmağın taşmasıyla birlikte Ovayurt köyünde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Bazı besicilerin hayvanlarını köy dışındaki ahırlara götürdüğü öğrenildi. Ekipler ise bölgede set çalışmaları yaparak suyun yerleşim alanlarına ilerlememesi için önlem aldı. Köy sakinlerinden Murat Akın, yıllardır bölgede yaşadığını belirterek yaşanan taşkının endişe verici boyuta ulaştığını söyledi. Akın, "Doğdum doğalı bu köyde yaşıyorum. 4 Mayıs öğleden sonra sel baskınıyla karşılaştık. O günden beri hala akıyor. Geçen günkü yağmurdan sonra su debisi daha da çoğaldı. Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, kaymakamlık, tarım ilçe ekiplerini yönlendirdi. Köyde 500 kişi yaşıyor. Hayvanlarımızı kendi imkanlarımızla köy dışındaki başka ahırlara çıkarttık. Tek çaremiz beklemek. Eğer yeniden kuvvetli yağmur yağarsa köyü terk etmek zorunda kalabiliriz" dedi.

Öte yandan bölgede yağış ihtimalinin devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin taşkına karşı nöbet halinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - TOKAT