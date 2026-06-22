Tokur Güvercinleri Yarıştı - Son Dakika
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Tokur Güvercinleri Yarıştı

Tokur Güvercinleri Yarıştı
22.06.2026 11:27
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Denizli'de 8 asırlık Tokur güvercinleri, 2026 Güzellik Yarışması'nda dört kategorizasyonla değerlendirildi.

Denizli'de 8 asırdır yetiştirilen 4 endemik ırktan birisi olan Tokur güvercinleri, 2026 Yılı Güzellik Yarışması'nda boy gösterdi. Yüzlerce yıllık bir kültürü yaşatan etkinlikte, yetiştiriciler ve güvercin sevdalıları bir araya geldi.

Yarışmada güvercinler; "Düz Renk" ile "Çakal Renk" ve "Erkekler" ile "Dişiler" olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride değerlendirildi. Titizlikle yapılan değerlendirmelerde hakem heyeti, Tokur güvercini yetiştiricileri Dr. Hayri Ün, Cüneyt Arıkan, Cihan Tanrıöğen ve İskender Damgacı'dan oluştu.

"Parmak uçlarında yürüyen bir ırk"

Hakem heyetinden İskender Damgacı, Tokur ırkının dünyadaki diğer güvercinlerden ayrılan eşsiz özelliklerine dikkat çekerek; "Tokur ırkı güvercinlerimiz; iri kafa yapıları, karakteristik göz renkleri, belirgin göz çerçeveleri, aşağıya bakan kısa gagaları ve gaga üzerindeki kalın burun köpükleriyle dikkat çeker. En belirgin fiziksel özelliklerinden biri de yürürken kendine has bir şekilde parmak uçlarında yürümeleridir. Tokurların ilk bilinmesi gereken özelliklerinden biri düz renkli oluşlarıdır. Arap, gök, gümüş, mor ve dağlı gibi renkler en eski bilinen renklerdir. Bu renkler parlak değil, mattır; sönük ve antik görünümlü olanlar orijinal kabul edilir. Bu renklerin üzerinde 'sinek' adı verilen siyah çilcikler olması istenir. Çilciklerden başka farklı renklerdeki tüyler de beğeni toplar. Ancak beyaz renk veya beyazlıklar kesinlikle olmamalıdır ve hiçbir şekilde kabul edilmez. Düz renklerden farklı olarak, baştan kuyruğa doğru beyaz renklenen 'Çakallar' da yetiştiriciler tarafından çok beğenilir. Geçmişte var olan karaçakallar, dağlıçakallar ve gökçakallar bugün maalesef tükenmiş durumdadır. Kırmızı ve sarıçakalları ise halen az da olsa görebilmekteyiz. Çakalların da üzerinde sinek veya farklı tüylerin bulunması arzu edilir. Çakallar doğduklarında düz renklidir, ancak zamanla kuyruğa doğru renkleri beyazlaşır. Her yarışmadan sonra yetiştiricilerimizin daha da bilinçlendiğini ve bu özel ırkın kendi özelliklerini koruyarak çoğaldığını görmek, bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Yarışmada ayrıca, yetiştirici Ferdi Emre'ye eşine az rastlanan "Kırmızı akkuyruk" renkli eşli 2 güvercini dolayısıyla Hakem Özel Ödülü takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tokur Güvercinleri Yarıştı - Son Dakika

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