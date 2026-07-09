Tavuk çiftliği projesine mahalleliden tepki

İzmir Torbalı'da kurulması planlanan 57 bin kapasiteli tavuk çiftliğine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Projeye tepki gösteren Çamlıca Mahallesi sakinleri ve belediye yetkilileri ise çevre kirliliği endişeleri sebebiyle eylem yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde kurulması planlanan yaklaşık 57 bin kapasiteli etlik piliç yetiştirme tesisine ilişkin açılan dava kapsamında bugün proje alanında mahkeme keşfi gerçekleştirildi. Keşfe, mahkeme hakimi ile bilirkişi heyeti katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Hakim, hem projeye karşı çıkan mahalle sakinlerinin avukatlarını hem de tesis sahibi ile avukatlarını dinledi. Bilirkişi heyeti de proje sahasında teknik incelemelerde bulundu.

Keşif sırasında çok sayıda Çamlıcalı vatandaş ellerinde pankartlarla alana gelerek projeye tepki gösterdi. Köylüler, tesisin faaliyete geçmesi halinde kötü koku, çevre kirliliği, su kaynaklarının zarar görmesi ve tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesi gibi endişelerini dile getirdi.

Protestoya Torbalı Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik de katılarak mahalle sakinlerine destek verdi. Çelik, vatandaşlarla bir araya gelirken, çevre ve halk sağlığını ilgilendiren konularda halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. - İZMİR