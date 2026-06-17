Tosya'da yeni çevre yolu için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Tosya'da yeni çevre yolu için saha incelemesi yapıldı

Tosya\'da yeni çevre yolu için saha incelemesi yapıldı
17.06.2026 12:37  Güncelleme: 12:39
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Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İbni Selim ile Hocaimat Mahalleleri arasında planlanan 2 km uzunluğundaki çevre yolunun güzergahında saha incelemesi yaptı. Proje kapsamında ağır tonajlı araç trafiğinin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavakligil, çevre yolu projesi kapsamında sahada incelemelerde bulundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İbni Selim Mahallesi ile Hocaimat Mahallesi arasında, Hayvan Pazarı mevkiinde yapımı planlanan çevre yolu güzergahında incelemelerde bulundu. Saha incelemelerinin ardından belediyede ilgili ekiplerin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı yapıldı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde planlanan çevre yolunun, yüksek sıkıştırılmış beton (YSB) teknolojisi ile inşa edileceği belirtildi. Dayanıklılığı uzun ömrü ve çevre dostu yapısıyla öne çıkan uygulamanın, ilçenin ulaşım altyapısına modern bir katkı sunması hedefleniyor.

Proje kapsamında şehir merkezinden geçen ağır tonajlı araç trafiğinin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Güzergah boyunca mevcut durum ve bağlantı noktalarının detaylı şekilde değerlendirildiği incelemelerde, projenin ilçenin ulaşım ağına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Tosya'nın geleceğine değer katacak yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Volkan Kavaklıgil, Yerel Haberler, Politika, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tosya'da yeni çevre yolu için saha incelemesi yapıldı - Son Dakika

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