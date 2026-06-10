Tosya'da Kömür Madeni Heyelanları Korkutuyor - Son Dakika
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Tosya'da Kömür Madeni Heyelanları Korkutuyor

10.06.2026 18:12
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Tosya'da kömür madeni yakınındaki köylüler, heyelanlardan endişe ediyor ve çözüm bekliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kömür madeni sahasından kaynaklandığı iddia edilen heyelanlar, köylüleri tedirgin ediyor. Vatandaşlar, evlerinin olduğu bölgeye yaklaşan heyelanlar için çözüm bulunmasını istedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Fazilet Madencilik'e ait kömür madeni ocağının bulunduğu alanda sık sık heyelanlar yaşanıyor. Kömür madeni ocağının çevresinde bulunan Kargın köyü başta olmak üzere Bayat, Manasır, Murat, eski Kargın ve Celaller ve Sekiler köylerine yakın alanlarda yaşanan heyelanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Kargın köyünde evlerin yaklaşık 100 metre yakınına kadar ulaşan heyelanlardan korktuklarını söyleyen vatandaşlar, merada oluşan çatlaklar ve heyelanlar sebebiyle hayvanlarını dahi otlatamadıklarını dile getirdiler. Yaklaşık 20 yıl önce heyelan sebebiyle taşınan Kargın köyünün yine heyelan sebebiyle tehdit altında olduğunu kaydeden vatandaşlar, birçok tarlanın heyelanlar sebebiyle zarar gördüğünü belirttiler.

Bölgedeki Tosya ilçesi ile Çankırı'nın Yapraklı ilçelerini birbirine bağlayan yolda da heyelanlar sebebiyle oluşan göçük sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

"Evlerimiz göçecek diye korkuyoruz"

Kargın köyünde yaşayan Neşe Zorlu, kömür ocağında kazı yapıldığı için yolların, arazilerinin çöktüğünü iddia ederek, "Hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Yoldan dolayı ekmekçimiz, okul servisimiz gelmiyor. Çocuklarımız var, korkuyoruz, sokağa çıkartamıyoruz. Küçük çocuklar bu yoldan düşer. Evlerimiz göçecek diye korkuyoruz. Kıt kanaat yaptığımız evlerimiz için korkuyoruz. Taşınamayız, bir yere gidemeyiz" dedi.

"Tarlalar kayıyor, hayvancılık da yapamıyoruz"

Emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü ifade eden Celal Zorlu da, evinin heyelanın yaklaşık 100 metre aşağında olduğunu belirterek, "Kömür ocağı şu anda yıkama tesisini de yapmış durumda. Yarın bir gün yıkamaya da başlayacaklar. Şu anda zaten çalışıyorlar. Köstebek gibiler, şimdi yerin altında çalışıyorlar. Nereyi açtıklarını biz bilemiyoruz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Burada tarım yapabilecek bir yerimiz yok. Tarlayla alakalı bir şeyimiz kalmadı, ot durumu bitti. Tarlalar kayıyor. Hayvancılık da yapamıyoruz. Devletten destek aldım, Orköy'den inek aldık. Şimdi ben inekleri nerede otlatacağım? " diye konuştu.

Tosya-Yapraklı kara yolunun da heyelanlar nedeniyle çöktüğünü belirten Zorlu, "Bu yolu bir şekilde canlı tutmak için göçük olan yerin yapılması gerekiyor. Ne yapacağız, burası göçtükçe yolu mu daraltacağız? Buranın bir şekilde ele alınıp ya kömür ocağının durdurulması gerekiyor ya da bize bir yer, bir yol gösterilecek" şeklinde konuştu.

"Heyelanlar evlerimize kadar dayandı"

Manasır, Bayat, Murat, Kargın, eski Kargın köyü ile Cadıkayası Mahallesi'nin heyelanlardan etkilendiğini dile getiren Habib Zorlu ise, 12 dönüm arazisinin heyelanlardan dolayı kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Zorlu, "Heyelanlar dolayısıyla bizi eski köyümüzden devlet taşıdı. Elimizde avucumuzdaki olanla devletin verdiği parayla başımızı sokacak bir ev yaptık. Şimdi yeni evimizin üst tarafı da kayıyor. Kara yolumuzu dahi bozdu. Savcılığa dilekçe verdiğimiz halde bize hiçbir cevap gelmedi. Yoldan geçemiyoruz. Heyelanlar evlerimize kadar dayandı " ifadelerini kullandı.

Kargın köyünde yaşayan Zeliha Kaya da heyelanların evlerini, içme sularını ve yollarını etkilediğini belirterek, çözüm bulunmasını istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tosya'da Kömür Madeni Heyelanları Korkutuyor - Son Dakika

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