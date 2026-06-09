Trabzon\'da sokak köpeklerine ev sahipliği yapacak yeni bir barınak inşa edilecek

Trabzon'daki sahipsiz sokak hayvanları için Maçka'nın Kaynarca ve Akçaabat'ın Akçakale mahalleleri sınırlarında yer alan 57 dönümlük arazide kurulması kararlaştırılan doğal yaşam alanının yapımına başlandı.

Alanda incelemelerde bulunan Vali Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmaların en geç 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve Trabzon'daki sahipsiz hayvan sorununa kalıcı çözüm sağlanacağını açıkladı.

Trabzon'da, sahipsiz sokak hayvanları konusunda önemli bir adım atıldı. Daha önce Yomra ilçesinin İkisu Mahallesi'nde oluşturulması planlanan doğal yaşam alanının, teknik değerlendirmeler sonucunda Maçka'nın Kaynarca ve Akçaabat'ın Akçakale mahalleleri sınırlarında yer alan 57 dönümlük arazide kurulması kararlaştırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturacak bu arazide, doğal yaşam alanı inşa çalışmalarına başladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 57 bin 337 metrekarelik alan için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Tahir Şahin'in başkanlığında kurulan Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) koordinasyonunda yürütülen çalışmaları en geç 3 ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten Başkan Genç, sahipsiz hayvanlar konusunda hem insan güvenliğini hem de hayvan haklarını gözeten kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Genç, "Önemli bir toplumsal konumuz olan ve devletimizin, Cumhurbaşkanımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kararlı iradesiyle yasal bir düzene kavuşan sahipsiz hayvanlar meselesinde önemli bir adım atıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanı tanımı artık ortadan kalkacak. Çünkü onlar da bize emanet olan canlılar. Ancak önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, ardından da bu canlıların yaşam haklarını korumaktır. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve tüm paydaş kurumlarımızın katkılarıyla burada yapımına başladığımız doğal yaşam alanını yaklaşık 2-3 içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Genç, projenin Trabzon için kalıcı bir çözüm sağlayacağını vurgulayarak "Trabzon'da sahipsiz sokak hayvanı sorununu kökten çözecek bir altyapı oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyemizin mevcut 700-750 kapasiteli barınağına ilave olarak, burada oluşturacağımız yeni alanla birlikte yaklaşık 5 bin hayvan kapasitesine ulaşacağız. Yavru, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan tüm hayvanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebileceği modern bir alan kuruyoruz. Bu önemli projeye öncülük eden Sayın Valimize ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise ilk etapta Yomra'da planlanan çalışmanın daha sonra Maçka ve Akçaabat sınırlarındaki araziye taşındığını hatırlatarak "Büyükşehir Belediyemizin girişimleriyle Yomra'da bir çalışma başlatılmıştı. Ancak yapılan teknik incelemeler sonucunda Maçka ve Akçaabat sınırlarında yer alan bu alanın daha hızlı şekilde projelendirilebileceği ve hizmete alınabileceği değerlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteğiyle tahsis süreci kısa sürede tamamlandı. Mevcut barınağımızla birlikte yaklaşık 5 bin sokak hayvanının barınabileceği bu alan; elektrik ve su altyapısına yakınlığı, doğal yaşam koşullarına uygunluğu ve sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesine elverişli yapısıyla öne çıkıyor. Çalışmaları bugün itibarıyla başlattık. İnşallah 2-3 ay içerisinde bu sorunu şehrimizin gündeminden büyük ölçüde çıkarmış olacağız" diye konuştu. - TRABZON