Trabzon'da kuvvetli yağışta 114 ihbar alındı, metrekareye 50 kg düştü - Son Dakika
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Trabzon'da kuvvetli yağışta 114 ihbar alındı, metrekareye 50 kg düştü

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Trabzon\'da kuvvetli yağışta 114 ihbar alındı, metrekareye 50 kg düştü
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Trabzon'da etkili olan kuvvetli yağışta metrekareye yer yer 50 kilogram yağış düştü, 112'ye 114 ihbar ulaştı. Valilik, yağışların doğu kesimlerde süreceğini, yeni sistemin batıdan etkili olacağını belirterek sel, su baskını, heyelan ve ulaşım risklerine tedbir çağrısı yaptı.

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırasında metrekareye 50 kg yağış düştüğü belirlendi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ile ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaşmış olup, başta AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın ekipleri tarafından ihbarlara müdahale edilmektedir" denildi.

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre ise etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada "Yağışlar Arsin ilçemiz ve doğu kesimlerimizde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması; batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
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