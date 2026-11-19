Trabzon'un gelecek 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenen raylı sistem projesinde çalışmalar hız kazandı. Akçaabat'tan Trabzon Havalimanı'na uzanacak 16,2 kilometrelik ilk etapta 16 istasyon yer alacak.

İki yıldır üzerinde yoğun bir çalışma yürütülen Trabzon Raylı Sistem Projesi'nin temeli, 1 Eylül 2026 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyelerinin katılımıyla Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde atılmıştı. Şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif oluşturması hedeflenen raylı sistemin, trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve ulaşımın daha hızlı, konforlu hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Projede çalışmaların önemli bir bölümü Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi çevresinde devam ediyor.

Akçaabat'tan havalimanına uzanacak

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturması planlanıyor. İlk etap, Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak şehir merkezinden geçip Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak. 16,2 kilometrelik güzergah üzerinde Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık-İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon bulunacak.

Ulaşımda yeni bir dönem hedefleniyor

Raylı sistemin şehirdeki önemli yaşam, eğitim, sağlık ve ulaşım noktalarını birbirine bağlamasıyla toplu ulaşımda yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor. Projenin çevre dostu teknolojisi sayesinde hava kirliliğinin azaltılması ve karbon salınımının düşürülmesine de katkı sağlanacağı belirtiliyor.

İşletmeye alınmasıyla birlikte Trabzon'un şehir içi ulaşım yükünü hafifletmesi beklenen raylı sistemin, özellikle yoğun saatlerde trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sunması amaçlanıyor.

Projede çalışmaların önemli bir bölümü Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi çevresinde devam ederken özellikle iş makineleri yoğunluğu dikkat çekiyor.