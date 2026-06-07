Tunceli'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

07.06.2026 10:14
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Pülümür ilçesinde anne ayı ve yavruları, Karagöz Yaylası'nda kaydedildi. Doğal yaşam sahneleri.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne ayı ve yavruları görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Karagöz Yaylası'nda anne ayı ve yavruları görüntülendi. Yaylada bulunan Sezer Aksöyek tarafından kaydedilen görüntülerde, anne ayının yavrularıyla birlikte sarp arazide ilerlediği görüldü. Dik yamaçlarda dikkatli şekilde hareket eden ayılar, zaman zaman derelerden geçerek yollarına devam etti.

Doğal yaşamın etkileyici anlarına sahne olan görüntülerde, anne ayı ve yavrularının bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Bölgede yaban hayatının zenginliğini ortaya koyan görüntüler, izleyenlerin ilgisini çekti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Pülümür, Tunceli, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tunceli'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika

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