Tunceli'de nesli tehlikede olduğu için koruma altında bulunan benekli semenderler görüntülendi.
Tunceli'de nesli tehlikede olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan lekeli semender görüntülendi. 3 semender bir süre izlendikten sonra doğaya salındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - TUNCELİ
Son Dakika › Çevre › Tunceli'de nesli tehlikede semenderler görüntülendi - Son Dakika
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