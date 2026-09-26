Tunceli'de Vali Aygöl'ün katıldığı annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Vali Aygöl'ün katıldığı annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli\'de Vali Aygöl\'ün katıldığı annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında annelere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Vali Şefik Aygöl ve protokolün katıldığı programda uyuşturucu tehditleri, bağımlılığın erken belirtileri ve çocukların korunma yolları anlatıldı.

Tunceli'de En İyi Narkotik Polisi Annedir Projesi kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmak ve mücadeledeki etkin rollerini güçlendirmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi. Programa, Vali Sayın Şefik Aygöl, il ve ilçe protokolü, anneler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında; uyuşturucu maddelerin oluşturduğu tehditler, bağımlılığın erken belirtileri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu risklerinden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve özellikle annelerin farkındalığının önemine dikkat çekilen programda, çocukların ve gençlerin geleceğini korumanın toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA
GüvenlikNarkotikTunceliEğitimGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye gülümseten soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:44:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Tunceli'de Vali Aygöl'ün katıldığı annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei