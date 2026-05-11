Tunceli-Ovacık Yolunda Kontrollü Patlama
Tunceli-Ovacık Yolunda Kontrollü Patlama

11.05.2026 21:08
Tunceli-Ovacık yolu 2-3 gün kapalı kalacak, alternatif güzergah önerildi.

Tunceli-Ovacık karakolunun 32. kilometresinde yol genişletme çalışmaları kapsamında kontrollü patlama yapılacağı ve yolun 2 ile 3 gün kapalı olacağı bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık il yolunun 32. kilometresinde yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında üçüncü kontrollü patlatma 12.05.2026 Salı günü 08: 00 da gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle söz konusu yolun yapılacak temizlik çalışması nedeniyle 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir. Alternatif güzergah; Çiçekli - Demirkapı - Hozat istikameti üzerinden olacaktır. Sürücülerimizin belirtilen güzergahı kullanmaları ve trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

