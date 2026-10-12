Ünye-Akkuş-Niksar yolunda 1 milyar TL'lik onarımda aralık sonu hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünye-Akkuş-Niksar yolunda 1 milyar TL'lik onarımda aralık sonu hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünye-Akkuş-Niksar yolunda 1 milyar TL\'lik onarımda aralık sonu hedefleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Şubat 2026'daki heyelanın tahribat yarattığı Ünye-Akkuş-Niksar yolunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başlattığı onarım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar TL'lik projede zemin güçlendirme sürerken, yolun aralık ayı sonunda yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan Ünye-Akkuş-Niksar yolunda, 26 Şubat 2026'da meydana gelen heyelanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli projenin tamamlanmasıyla yolun aralık ayı sonunda yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ünye-Akkuş-Niksar yolunun 5. kilometresindeki Kale mevkisinde meydana gelen heyelanın yol açtığı tahribatın giderilmesi için bölgede onarım ve yeniden yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları, AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer ve beraberindeki heyet yerinde inceledi. Proje kapsamında zemin güçlendirme ve mühendislik çalışmaları yürütülürken, yaklaşık bin fore kazık uygulanması ve 300 bin metreküp hafriyatın kaldırılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla güzergahın güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması amaçlanıyor.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, heyelanın ardından devletin hızla harekete geçtiğini belirterek, yolun yeniden hizmete açılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi. Heyelanın büyük bir tahribata yol açtığını ifade eden Alparslan, "26 Şubat 2026 tarihinde felaket niteliğinde bir heyelan meydana geldi. Devletimiz hızlı bir şekilde harekete geçerek projelendirme ve çalışma sürecini başlattı. Devletimiz burada gücünü gösterdi. İşe başlama itibarıyla yaklaşık 3,5 ay gibi kısa bir sürede bu büyük çalışmayı tamamlayıp yolu inşallah yeniden halkımızın kullanımına açacağız" dedi.

Özer: "Aralık ayı sonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer de heyelanın bölgede ciddi deformasyona neden olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının süreci titizlikle yürüttüğünü dile getirdi. Zemin etütleri ve proje hazırlıklarının ardından çalışmalara hız verildiğini kaydeden Özer, "Şubat ayı içerisinde meydana gelen heyelan gerçekten çok ciddi bir deformasyona yol açtı. Zemin etütlerinin yapılması, projenin hazırlanması ve yolun hızlı bir şekilde yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız azami derecede büyük özen gösterdi. Biraz önce müteahhidimizle de görüştük. İnşallah aralık ayı sonu itibarıyla bu yolu artık vatandaşlarımızın hizmetine almış olacağız. Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli bir yol" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiAralıkUlaşımGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
İzleyenleri ikiye bölen görüntü İzleyenleri ikiye bölen görüntü
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:29
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:11:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Ünye-Akkuş-Niksar yolunda 1 milyar TL'lik onarımda aralık sonu hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei