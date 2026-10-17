Uşak Belediyesi kent genelindeki metruk yapıları kontrollü şekilde yıkıyor - Son Dakika
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Uşak Belediyesi kent genelindeki metruk yapıları kontrollü şekilde yıkıyor

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Uşak Belediyesi kent genelindeki metruk yapıları kontrollü şekilde yıkıyor
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Uşak Belediyesi ekipleri, kent genelinde tespit edilen metruk yapıları can ve mal güvenliği için kontrollü şekilde yıkıyor. Yıkım sonrası molozlar kaldırılarak alan temizleniyor; çalışmalarla olası risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Uşak Belediyesi ekipleri, can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan metruk yapıların kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştiriyor.

Uşak Belediyesi ekiplerince kent genelinde tespit edilen ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılar, gerekli önlemler alınarak ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar da ekipler tarafından kaldırılarak alan temizleniyor.

Çalışmalarla birlikte vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve kentte ihtimal risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıları kontrollü şekilde yıkarak şehrimizi daha güvenli hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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