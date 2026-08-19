Uşak Belediyesine yeni hizmet aracı
Türkiye Belediyeler Birliği Araç Hibe Programı kapsamında Uşak Belediyesi'ne hizmet aracı hibe edildi. Aracın belediye hizmetlerinde kullanılacağı açıklandı.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Uşak Belediyesine hizmet aracı hibe edildi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Araç Hibe Programı kapsamında Uşak Belediyesine hizmet aracı kazandırıldı. Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, hibe edilen aracın belediye hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunun geliştirilmeye devam edildiği ifade edildi.
Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, TBB Araç Hibe Programı kapsamında şehre kazandırılan hizmet aracının hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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