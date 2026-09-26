Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde hayvansal üretimde üreticileri dinliyor - Son Dakika
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde hayvansal üretimde üreticileri dinliyor

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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde hayvansal üretimde üreticileri dinliyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde üreticilerle buluşarak hayvansal üretim konularını yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme ve sürü yönetimi hakkında bilgi verilip üreticilerin sorunları dinleniyor. Ziyaretlerin süreceği belirtiliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik, üretim süreçleri ve destekler hakkında üreticilere bilgi verilirken, üreticilerin ihtiyaç, sorun ve önerileri de dinleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda ise ekiplerinin üreticilerin yanında olmak ve üretimin her aşamasında sahada bulunmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde hayvansal üretimde üreticileri dinliyor - Son Dakika
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