Uşak\'ta hayvan hastalıklarına karşı tarım ve jandarma ekipleri yol denetimi yapıyor

Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı tarım ve jandarma ekipleri yol denetimi yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak genelinde hayvan hastalıklarını önlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol denetimi yapıyor. Denetimlerde hayvan hareketleri ve nakil belgeleri kontrol edilirken sağlık durumları inceleniyor; denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yol kontrol ve denetimleri sürdürülüyor.
Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda yol kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor.
Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde hayvan hareketleri ve nakil belgeleri kontrol edilirken, hayvanların sağlık durumları da inceleniyor. Hastalıkların yayılma riskine karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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