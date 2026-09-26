Uşak'ta SYDV performans karneleri Vali Kartal başkanlığındaki toplantıda incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta SYDV performans karneleri Vali Kartal başkanlığındaki toplantıda incelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak\'ta SYDV performans karneleri Vali Kartal başkanlığındaki toplantıda incelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Kartal başkanlığındaki toplantıda SYDV'lerin performans karneleri incelendi, sosyal yardım başvuruları ve hane ziyaretleri değerlendirildi. Toplantıda Şefkat Uşak Projesi ele alındı, yardımların hızlı ulaştırılması için koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü.

Uşak Valisi Serdar Kartal'ın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Serdar Kartal'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Uşak merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans karneleri incelendi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmaları, gerçekleştirilen hane ziyaretleri ve yardım başvurularının sonuçlandırılma süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda, Şefkat Uşak Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında tespit edilmesi, sosyal yardımların hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması ve sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar görüşüldü. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilerek vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında cevap verilmesi konusunda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Uşak ValiliğiGüncelYaşamÇevreUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7’si tutuklandı Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya New York’ta yumurtalı protesto Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
17:00
Korkulan oldu İsrail’in rakibi maça çıkmıyor
Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 17:54:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Uşak'ta SYDV performans karneleri Vali Kartal başkanlığındaki toplantıda incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei