Uşak'ta Tarım ve Hayvancılık İncelemeleri - Son Dakika
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Uşak'ta Tarım ve Hayvancılık İncelemeleri

Uşak\'ta Tarım ve Hayvancılık İncelemeleri
07.06.2026 19:38
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Uşak İl Tarım Müdürü, hayvancılık işletmelerini ziyaret edip üreticilerle buluştu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, teknik personellerle birlikte büyükbaş hayvancılık işletmeleri ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ömer Büyükyozgat ile teknik personeller eşliğinde kentteki büyükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Ali Osman Solak'a ait işletmede incelemelerde bulunuldu. Ziyarette Muhtar Ramazan Solak da yer aldı. İşletmede hastalıktan ari işletmelerin önemi, sağladığı avantajlar ve başvuru süreçleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

Daha sonra Ramazan Solak'a ait büyükbaş hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek yürütülen faaliyetler yerinde değerlendirildi. Yetkililer, üreticilerle görüş alışverişinde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

İşletme ziyaretlerinin ardından bölgede bulunan arpa ekili alanlarda incelemeler gerçekleştiren ekipler, ürünlerin gelişim durumu ile verim seviyelerini yerinde kontrol etti.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sahada sürdürüldüğü belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uşak'ta Tarım ve Hayvancılık İncelemeleri - Son Dakika

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