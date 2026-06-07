Uşak'ta Tarım Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Uşak'ta Tarım Ziyaretleri Devam Ediyor

Uşak\'ta Tarım Ziyaretleri Devam Ediyor
07.06.2026 19:38
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretici ve işletmelere yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üretici ve işletmelere yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında üreticiler ve işletmeler ziyaret edilmeye devam ediyor. İl Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Ziyaretlerde hayvan sağlığı, işletme yönetimi, biyogüvenlik uygulamaları, tarımsal desteklemeler ve güncel çalışmalar hakkında üreticilere bilgi verilirken, işletmelerin mevcut durumları da değerlendirildi.

Ekipler tarafından üreticilerin görüş ve talepleri dinlenerek karşılaşılan sorunlara yerinde çözüm üretilmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uşak'ta Tarım Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika

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