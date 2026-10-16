Uşak Valiliği, 17 Ekim sabahından itibaren kuvvetli yağışlara karşı uyardı - Son Dakika
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Uşak Valiliği, 17 Ekim sabahından itibaren kuvvetli yağışlara karşı uyardı

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Uşak Valiliği, 17 Ekim sabahından itibaren kuvvetli yağışlara karşı uyardı
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Uşak Valiliği, Meteoroloji verilerine göre 17 Ekim sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Açıklamada sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışa dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada; "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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