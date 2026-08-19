Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini dinledi

Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini dinledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cemal Gürsel Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Doğalgaz, konut, içme suyu, asfalt, toplu taşıma ve kaldırım talepleri için ilgili birimlere talimat verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cemal Gürsel Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sazlı ve ilgili birim amirleriyle birlikte Cemal Gürsel Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Mahalle Muhtarı Volkan Sağış ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Aydoğdu, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Mahalle sakinleri tarafından doğalgaz hattı yapımı, yeni konut alanı oluşturulması, içme suyu şebekesinin yenilenmesi, asfalt yol yapımı, toplu taşıma sefer saatlerinin sıklaştırılması ve kaldırım çalışmaları gibi konular gündeme getirildi.

Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Vali Aydoğdu, iletilen sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması yönünde talimat verdi.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve beraberlik yönüyle Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirterek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çekti.

Vali Aydoğdu, "Kadim şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizle bir araya geliyor, sorunları yerinde dinliyor ve ortak akılla çözüm üretiyoruz. Bugün de Cemal Gürsel Mahallemizde gönül bağımızı tazeledik, mahalle sakinlerimizle samimi bir ortamda hasbihal ettik. Bizleri gönül sofranızda ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, mahalle sakinlerinin Vali Aydoğdu'ya teşekkür etmesi ve taleplerin ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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