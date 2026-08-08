Düzce’de TOKİ konutları hızla yükseliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Sosyal Konut Hamlesi kapsamında Kaynaşlı ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Makas'a incelemeleri sırasında Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal eşlik etti. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Makas, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu ve proje hakkında bilgi aldı. 9 blok ve toplam 109 daireden oluşan projenin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin modern ve güvenli konutlara kavuşması hedefleniyor.

Vali Makas, çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.