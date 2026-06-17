Kazankaya Kanyonu'nun daima gezilen ve ziyaretçi alan turizm merkezi olması hedefleniyor - Son Dakika
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Kazankaya Kanyonu'nun daima gezilen ve ziyaretçi alan turizm merkezi olması hedefleniyor

Kazankaya Kanyonu\'nun daima gezilen ve ziyaretçi alan turizm merkezi olması hedefleniyor
17.06.2026 10:51  Güncelleme: 10:55
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. Kanyonun turizm potansiyeline dikkat çeken Vali, bölgeyi 'merak edilen' yer olmaktan çıkarıp aktif bir turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Altyapı çalışmaları ve yürüyüş rotalarıyla ilgili bilgi alan Özkan, doğaya zarar vermeden kanyonu geliştireceklerini ifade etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık ilçesinde yer alan ve bölgenin en önemli doğal zenginlikleri arasında gösterilen Kazankaya Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. Kanyonun turizm potansiyeline dikkat çeken Vali Özkan, hedeflerinin bu doğa harikasını sadece 'merak edilen' bir yer olmaktan çıkarıp, aktif olarak 'gezilen ve ziyaret edilen' bir turizm merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

İncelemeleri sırasında Vali Özkan'a il ve ilçe protokolü ile teknik ekipler eşlik etti. Kanyonun mevcut durumu, yürüyüş rotaları ve yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Özkan, Kazankaya Kanyonu'nun daha da geliştirileceğini ifade etti.

Vali Özkan geçtiğimiz yıl yürüyüş parkurları oluşturmak üzere çalışmalar yapıldığını belirterek "Çalışmamızın esası doğaya zarar vermemek, kanyona zarar vermemek, burada insanımızın belli noktalardaki yürüyüşünü kolaylaştırmak. Çalışmalarımızda 3 etap olarak hemen hemen nihayete erdik. Bu yıl içerisinde yoğun ve şiddetli yağışlar, afete dönüşen yağışlar aldık. Biz de bugün burada hem çalışmaları yerinde görmek üzere hem de muhtemel afetten oluşan küçük onarım ve tamirat işlerini yerinde tespit etmek üzere arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Gerçekten burası bizim Yozgat'ta uç noktamızda bizim için bir turizm alanı, turizm bölgesi başlangıç noktası olacak. Burayı daha da geliştireceğiz. İnşallah daha da değiştireceğiz. İnsanımızla, belediyelerimizle, İl Özel İdaremizle, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzle birlikte Kazankaya'yı hep böyle merak edilen yer olmaktan ötesinde gezilen bir yer gezilen bir güzellik olarak insanımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılmasıyla birlikte, sadece Aydıncık ilçesinin değil, çevre ilçelerin ve tüm Yozgat genelinin sosyo-ekonomik yapısına ve yerel kalkınmasına ciddi bir katkı sunulması hedefleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kazankaya Kanyonu'nun daima gezilen ve ziyaretçi alan turizm merkezi olması hedefleniyor - Son Dakika

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