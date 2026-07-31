Van'da Korkutan Yangın - Son Dakika
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Van'da Korkutan Yangın

Van\'da Korkutan Yangın
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Van'da çıkan yangın mahalle sakinlerinde panik yarattı, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Van'da akşam saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayılırken, vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Van-Özalp yolu üzerinde bulunun Beyüzümü Mahallesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılarak yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.

Kaynak: İHA

Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'da Korkutan Yangın - Son Dakika

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