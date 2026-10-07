Van Gevaş\'ta tepelerde dolaşan yılkı atları Van Gölü manzarasıyla görüntülendi

Van Gevaş'ta tepelerde dolaşan yılkı atları Van Gölü manzarasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gevaş'ta İnköy Mahallesi kırsalında özgürce yaşayan yılkı atları, yüksek rakımdaki tepelerde sürü halinde dolaşırken görüntülendi. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların kaydettiği görüntülerde atlar, Van Gölü kıyısına yakın tepelerde gölün maviliğiyle bütünleşti.
Van'ın Gevaş ilçe kırsalında özgürce dolaşan yılkı atları görüntülendi.
Van'ın eşsiz doğasına sahip Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi kırsalı serbestçe yaşamlarını sürdüren yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Yüksek rakımda ve Van Gölü kıyısına yakın tepelerde sürü halinde dolaşan atlar, eşsiz manzarayla bütünleşti. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, yılkı atlarının Van Gölü'nün maviliğinin birleştiği noktada özgürce dolaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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