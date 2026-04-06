Van Gölü\'nde 2 Milyon Metreküp Temizlik

Van Gölü'nde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 86 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasına yönelik Temmuz 2021'de başlatılan dip çamuru temizliği çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesinin idari işgücü ve öz kaynakları ile yürütülen çalışmalarda gölden günlük ortalama 350- 400 metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılırken, bugüne kadar da 2 milyon 86 bin metreküp dip çamuru çıkarılarak bertaraf edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar, İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı ile Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki 3'üncü etapta devam ediyor. Çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personelin görev aldığı alanda yürütülen çalışmalarla Van Gölü'nün nefes alması hedefleniyor.

Temizlik çalışmaları kapsamında gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılarak bertaraf edilmesi planlanıyor. - VAN