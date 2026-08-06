Van Gölü'nde Kirlilik İncelemesi - Son Dakika
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Van Gölü'nde Kirlilik İncelemesi

Van Gölü\'nde Kirlilik İncelemesi
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Tatvan'da gölde kirlilik ihbarları üzerine inceleme ve numune alma çalışması yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde vatandaşlardan gelen kirlilik ihbarları üzerine gölde inceleme ve numune alma çalışması gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde vatandaşlardan gelen kirlilik ihbarları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme ve numune alma çalışması gerçekleştirildi. Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan'ın da katıldığı çalışmada, Bakanlık uzmanlarıyla birlikte Tatvan sahilinde saha incelemeleri yapıldı. Ekipler, Van Gölü'ndeki mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla çeşitli noktalardan su numuneleri aldı. Alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği belirtilirken, inceleme sonuçlarının ardından kirliliğin kaynağının belirlenmesi ve gerekli görülmesi halinde en uygun çözüm yöntemlerinin ivedilikle uygulanacağı ifade edildi. Yetkililer, Van Gölü'nün korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve bölgenin korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van Gölü'nde Kirlilik İncelemesi - Son Dakika

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