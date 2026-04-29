Vatandaşlardan GAZDAŞ\'a tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 13:00  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ'ın doğalgaz çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntılara tepki gösterildi. Arabanlılar kışın çamurdan yazın ise tozdan dışarıya çıkmadıklarını söyledi.

Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin (GAZDAŞ) Araban ilçesinde uzun süredir devam eden doğalgaz altyapı problemleri ve hizmet aksaklıkları, özellikle son dönemde artan şikayetlerle yeniden gündeme geldi. İlçe sakinleri, sık sık yaşanan gaz kesintileri, geç müdahale edilen arızalar ve altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yolların bir türlü zamanında bitmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Özellikle kış aylarında plansızca yapılan alt yapı çalışmaları ilçeyi çamur deryasına çevirdi. Vatandaşlar kışın çamurdan geçemedikleri yolların yazın da tozdan geçilmeyeceğini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Hem GAZDAŞ hem Araban Belediyesi'ne tepki

Arabanlı vatandaşlar, mahalle aralarında yapılan kazı çalışmalarının ardından yolların Araban Belediyesi tarafından uzun süre onarılmamasına da tepki gösterdi. Öte yandan, arıza ve abonelik işlemlerinde yaşanan gecikmelerin de hizmet kalitesini düşürdüğünü belirten ilçe halkı, yetkili kurumların soruna daha hızlı ve etkin müdahale etmesini istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:03:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.