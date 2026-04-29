Vatandaşlardan GAZDAŞ\'a tepki

Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ'ın doğalgaz çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntılara tepki gösterildi. Arabanlılar kışın çamurdan yazın ise tozdan dışarıya çıkmadıklarını söyledi.

Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin (GAZDAŞ) Araban ilçesinde uzun süredir devam eden doğalgaz altyapı problemleri ve hizmet aksaklıkları, özellikle son dönemde artan şikayetlerle yeniden gündeme geldi. İlçe sakinleri, sık sık yaşanan gaz kesintileri, geç müdahale edilen arızalar ve altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yolların bir türlü zamanında bitmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Özellikle kış aylarında plansızca yapılan alt yapı çalışmaları ilçeyi çamur deryasına çevirdi. Vatandaşlar kışın çamurdan geçemedikleri yolların yazın da tozdan geçilmeyeceğini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Hem GAZDAŞ hem Araban Belediyesi'ne tepki

Arabanlı vatandaşlar, mahalle aralarında yapılan kazı çalışmalarının ardından yolların Araban Belediyesi tarafından uzun süre onarılmamasına da tepki gösterdi. Öte yandan, arıza ve abonelik işlemlerinde yaşanan gecikmelerin de hizmet kalitesini düşürdüğünü belirten ilçe halkı, yetkili kurumların soruna daha hızlı ve etkin müdahale etmesini istedi. - GAZİANTEP