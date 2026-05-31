Vezirköprü'de Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü'de Afet Farkındalık Eğitimi

Vezirköprü\'de Afet Farkındalık Eğitimi
31.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde afet bilinci oluşturmak için eğitim düzenlendi. Katılımcılara afet öncesi ve sonrası bilgiler verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlarda afet bilinci oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kızılkese Mahalle Muhtarlığı ile Kızılkese Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde deprem, sel ve yangın gibi Türkiye'de sık karşılaşılan afet türlerinde alınması gereken önlemler, afet öncesi hazırlığın önemi ve afet anında doğru davranış biçimleri ele alındı.

Eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Araştırma Görevlisi ve Afet Eğitimcisi Hamit Çalışkan, afet bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılması gerektiğini belirterek, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların afetlere karşı daha dirençli hale gelmesinin önemine dikkat çekti.

Son yıllarda yaşanan deprem, sel ve orman yangınlarının hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Çalışkan, vatandaşların afetler karşısında bilinçlenmesi, doğru bilgiye ulaşması ve afet öncesi ile sonrasında yapılması gerekenleri öğrenmesi amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Eğitim kapsamında vatandaşlara afet çantasında bulunması gereken temel malzemeler, aile afet planı hazırlama, tahliye süreçleri, güvenli toplanma alanları ve ilk müdahale konularında da bilgi verildi. Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kızılkese Mahalle Muhtarı Bayram Aktaş, eğitimin köy halkı için faydalı olduğunu belirterek, vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Aktaş, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılkese Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Celalettin Ateş de dernek olarak sosyal dayanışmanın yanı sıra toplumsal bilinç oluşturan faaliyetlere önem verdiklerini ifade ederek, eğitimin vatandaşlar açısından verimli geçtiğini kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Samsun, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Vezirköprü'de Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
İlçe halkı alarmda Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı İlçe halkı alarmda! Ormanlık alanda tırtıl istilası başladı
Aile ziyaretinde cinayet Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Aile ziyaretinde cinayet! Yeğeninin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun ekibinde ilk kriz Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Yüzyılın fırsatı Galatasaray’ın ayağına geldi Hedef Barcelonalı yıldız Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 19:16:54. #7.12#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.