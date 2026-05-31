Vezirköprü\'de Afet Farkındalık Eğitimi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlarda afet bilinci oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kızılkese Mahalle Muhtarlığı ile Kızılkese Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde deprem, sel ve yangın gibi Türkiye'de sık karşılaşılan afet türlerinde alınması gereken önlemler, afet öncesi hazırlığın önemi ve afet anında doğru davranış biçimleri ele alındı.

Eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Araştırma Görevlisi ve Afet Eğitimcisi Hamit Çalışkan, afet bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılması gerektiğini belirterek, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların afetlere karşı daha dirençli hale gelmesinin önemine dikkat çekti.

Son yıllarda yaşanan deprem, sel ve orman yangınlarının hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Çalışkan, vatandaşların afetler karşısında bilinçlenmesi, doğru bilgiye ulaşması ve afet öncesi ile sonrasında yapılması gerekenleri öğrenmesi amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Eğitim kapsamında vatandaşlara afet çantasında bulunması gereken temel malzemeler, aile afet planı hazırlama, tahliye süreçleri, güvenli toplanma alanları ve ilk müdahale konularında da bilgi verildi. Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kızılkese Mahalle Muhtarı Bayram Aktaş, eğitimin köy halkı için faydalı olduğunu belirterek, vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Aktaş, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılkese Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Celalettin Ateş de dernek olarak sosyal dayanışmanın yanı sıra toplumsal bilinç oluşturan faaliyetlere önem verdiklerini ifade ederek, eğitimin vatandaşlar açısından verimli geçtiğini kaydetti. - SAMSUN