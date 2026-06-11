Yangın Riski Artıyor: Yeşil Yabancı Otlar Tehdit - Son Dakika
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Yangın Riski Artıyor: Yeşil Yabancı Otlar Tehdit

Yangın Riski Artıyor: Yeşil Yabancı Otlar Tehdit
11.06.2026 13:03
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Tarım danışmanı Dargin, yağışlarla yeşil kalan yabancı otların yangın riskini artırdığını uyardı.

Tarım danışmanı İhsan Dargin, yağışların etkisiyle birçok yabancı ot türünün hasat dönemine rağmen hala yeşil kaldığını ve tam kurumadığını belirterek bu durumun sadece verim ve kalite kaybı anlamına gelmediğini, aynı zamanda biçerdöver yangınları açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ziraat teknikeri ve Tarım Danışmanı İhsan Dargin, bu yıl bölgede yaşanan yoğun yağışların, tarımsal üretim açısından ilk bakışta olumlu gibi görünse de hasat dönemine girerken çok ciddi bir riski beraberinde getirdiğini kaydetti. Dargin, "Özellikle buğday ve arpa tarlalarında yabancı ot yoğunluğu son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Yağışların etkisiyle birçok yabancı ot türü hasat dönemine rağmen hala yeşil kalmakta ve tam olarak kurumamaktadır. Bu durum sadece verim ve kalite kaybı anlamına gelmemekte, aynı zamanda biçerdöver yangınları açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Hasat sırasında biçerdöverlerin kesici tablası, helezonları, boğaz kısmı, saman yürütme sistemi, egzoz çevresi ve hareketli mekanik aksamlarına sarılan yeşil yabancı otlar zamanla birikerek sürtünmeye neden olmaktadır. Özellikle yüksek sıcaklık altında çalışan rulmanlar, kayışlar, yataklar ve motor bölgesinden kaynaklanan ısınmalar, bu bitki artıklarının tutuşmasına yol açabilmektedir. Çoğu zaman küçük bir dumanla başlayan olay, birkaç dakika içerisinde onlarca hatta yüzlerce dönümlük alanı etkileyen büyük yangınlara dönüşebilmektedir. Bu yıl riskin geçmiş yıllara göre daha yüksek olmasının temel nedeni, tarlalarda bulunan yabancı otların normalden çok daha fazla biyokütle oluşturmuş olmasıdır. Kuruması gereken dönemde hala canlılığını koruyan otlar, biçerdöverlerin çalışma düzenini bozmakta ve makine üzerinde birikmektedir. Operatörler çoğu zaman verimi yetiştirme telaşıyla bu birikimleri fark edememekte veya gerekli temizlik aralıklarını uzatabilmektedir. Özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı günlerde risk katlanarak artmaktadır. Yangınların önemli bir bölümü birkaç saniyelik ihmal sonucunda meydana gelmektedir. Bir biçerdöver yangını yalnızca üreticinin ürününü değil, komşu tarlaları, mera alanlarını, elektrik hatlarını ve doğal yaşamı da tehdit etmektedir. Bu nedenle hasat sezonu boyunca tüm biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin bazı konulara azami özen göstermeli. Biçerdöverler her gün işe başlamadan önce detaylı şekilde temizlenmelidir. Hareketli parçalarda yabancı ot ve saman birikimi sık sık kontrol edilmelidir. Rulmanlar, kayışlar ve yataklarda aşırı ısınma olup olmadığı düzenli olarak denetlenmelidir. Her biçerdöverde çalışır durumda yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. Su tankeri veya su yüklü bir araç hasat alanına yakın tutulmalıdır. Operatörler en ufak duman veya yanık kokusunu ciddiye almalıdır. Günün en sıcak saatlerinde hasat yapılırken denetimler daha da sıklaştırılmalıdır. Bugün alınacak basit tedbirler, yarın binlerce dönüm ürünün ve milyonlarca liralık emeğin yanmasını önleyebilir. Bölgemizde hasat sezonunun güvenli şekilde tamamlanabilmesi için üreticilerimizin, biçerdöver operatörlerimizin ve ilgili kurumların bu riski göz ardı etmemesi gerekmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yangın Riski Artıyor: Yeşil Yabancı Otlar Tehdit - Son Dakika

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