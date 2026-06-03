Yanık Baykuşun Tedavisi Başladı - Son Dakika
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Yanık Baykuşun Tedavisi Başladı

Yanık Baykuşun Tedavisi Başladı
03.06.2026 15:39
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Karabük'te yol kenarında bulunan yaralı baykuş, yanıklarla veteriner kliniğinde tedavi edilmeye alındı.

Karabük'te yol kenarında yaralı halde bulunan, kafasında ve gözlerinde ciddi yanıklar tespit edilen baykuş, tedavi altına alındı.

Karabük'te vatandaşlar tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan baykuş, vakit kaybedilmeden veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan ilk muayenede baykuşun kafasında ve göz çevresinde ciddi yanıklar olduğu belirlendi.

Baykuşun tedavisini üstlenen Veteriner Hekim İlker Başdağ, yaralanmanın ilk düşünüldüğü gibi bir çarpma sonucu oluşmadığını ifade ederek, yüksek ısıya maruz kalmış olabileceğini söyledi. Başdağ, "Baykuşumuzu buraya getirirken bize bir yere çarpmış olabileceğini söylediler ancak durum öyle görünmüyor. Kafasında ciddi yanıklar var. Çok sıcak bir yere temas etmiş ve o bölgeye yapışmış gibi görünüyor. Sorunumuz sadece kafatasıyla sınırlı değil, aynı zamanda gözler de bu sıcaktan ciddi şekilde etkilenmiş" dedi.

Tedavi sürecinin birkaç hafta sürebileceğini belirten Başdağ, "Yanık bölgede büyük bir sorun görünmüyor, o kısmı hızlı şekilde iyileştirebiliriz. Ancak gözlerle ilgili daha detaylı inceleme yapmamız gerekiyor. Bunun için birkaç gün geçmesi lazım. Bölgede enfeksiyon oluşmaya başlamış durumda. Önceliğimiz enfeksiyonu kontrol altına almak, ardından gözlere yönelik detaylı muayene gerçekleştirmek olacak" diye konuştu.

Halsiz düştüğü ve görme yetisinin zarar görmüş olabileceği değerlendirilen baykuşun, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Karabük, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yanık Baykuşun Tedavisi Başladı - Son Dakika

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