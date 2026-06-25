Yavaş yavaş yaz geliyor, yağışlar azalacak - Son Dakika
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Yavaş yavaş yaz geliyor, yağışlar azalacak

Yavaş yavaş yaz geliyor, yağışlar azalacak
25.06.2026 15:50
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Meteoroloji, Doğu Anadolu’da yağış beklerken, önümüzdeki hafta genel olarak kurak bir havanın olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in dağlık alanlarında mevzi sağanak yağışlarının görülmesini beklediklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İHA'ya yaptığı açıklamada cuma günü yurt genelinde parçalı, çok bulutlu bir hava, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parça parça yağışlar beklediklerini ifade etti. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, "Akdeniz'in iç kesiminde dağlık alanlarda, bununla birlikte Batı Akdeniz'de, Burdur'da, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde, Denizli, Afyon, Muğla çevrelerinde de mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kuzeye baktığımızda Batı Karadeniz'in iç kesiminde Bolu, Karabük çevrelerinde hafif sağanak yağışlar var. Öğle saatlerinden sonra da Edirne'de bir yağışın görülmesini bekliyoruz. Genel itibarıyla baktığımızda hava sıcaklıkları yarın için ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerimizde 30-35 derecelerde seyrediyor" dedi.

"Önümüzdeki hafta ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz"

Cumartesi günü yağışların biraz daha etkisini artırdığını belirten Yavuz, Karadeniz Bölgesi'nin hemen hemen tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini dile getirdi. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Akdeniz'in de dağlık alanlarında mevzi sağanak yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Pazar gününden itibaren yağışlar etkisini azaltmaya başlıyor ve pazar gününden sonra önümüzdeki hafta da ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, önümüzdeki hafta ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz."

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna ilişkin Yavuz, "Üç büyükşehrimize baktığımızda başkent Ankara'da yarın için yağış beklemiyoruz. Gece sıcaklıklar 16-17 derecelerde, gündüz sıcaklıklar 31-32 derecelerde. Cumartesi ve pazar günü de yağış beklememekteyiz. Gece sıcaklıklar 16-17 derecelerde, gündüz sıcaklıklar da 30-31 dereceler civarında seyredecek. İstanbul'da da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Cumartesi günü mevzi nokta bazı hafif sağanak yağışlarının görülme ihtimali var. Bununla birlikte İstanbul'da gece sıcaklıklar 20-21 derecelerde, gündüz sıcaklıklar ise 30-32 derecelerde seyredecek. İzmir'de de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklememekteyiz. İzmir'de de gece sıcaklıklar 20-22 dereceler civarında, gündüz sıcaklıklar ise 34-35 dereceler civarında seyredecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yavaş yavaş yaz geliyor, yağışlar azalacak - Son Dakika

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