Yeni Depozito İade Sistemi Başladı - Son Dakika
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Yeni Depozito İade Sistemi Başladı

Yeni Depozito İade Sistemi Başladı
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ART Grup, manuel iade noktası ile ambalaj başına 50 kuruş hizmet bedeli ödeyecek.

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında "Manuel İade Noktası" uygulamasını başlatan ART Grup, bakkal, büfe, kahvehane ve muhtarlıklara teslim aldıkları ambalaj başına 50 kuruş hizmet bedeli ödeneceğini açıkladı. Bölgedeki makine sayısını yüzde 50 artıran şirket, kuyrukların önüne geçmek için el terminalleriyle sahaya iniyor.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozito Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında sahadaki toplama ağını genişletecek yeni bir model hayata geçirildi. Sistemin işleyişine ve bölgedeki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan ART Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, zorunlu depozito yönetim sisteminin HOREKA (otel, restoran, kafe), depozito iade makineleri ve yeni devreye alınan manuel iade noktaları olmak üzere üç farklı yöntemle yürütüldüğünü belirtti.

Sıra beklemeye el terminalli çözüm

Vatandaşların makine başlarında sıra beklemesini önlemek için manuel iade noktalarının devreye sokulduğunu aktaran Gökhan Dursun, "Bu sistemde el terminallerini muhtarlarımıza, bakkallarımıza, marketlerimize, büfelerimize ve kahvehanelerimize teslim ediyoruz. Manuel iade noktası olan bu işletmeler günlük 3 bin adede kadar ambalaj teslim alabiliyor. Vatandaş ambalajı teslim ettiğinde ürün başı 1 TL olan teşvik bedeli anında elektronik cüzdanına yatıyor. Bunun karşılığında da iade noktası olan kişiler Türkiye Çevre Ajansı'nın belirlediği tarife üzerinden teslim aldıkları her ürün için 50 kuruş kazanç elde ediyor" dedi.

Toplanan ürünlerin mühürlü ve kilitli poşetlerle teslim alınarak Sayma Doğrulama Merkezlerine getirildiğini kaydeden Gökhan Dursun, sayım işleminin ardından esnafın ve muhtarların hakedişlerinin hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

4 ilde başvurular başladı

Uygulamanın ilk etapta Denizli merkez olmak üzere Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde aktif olarak yürütüldüğünü bildiren Gökhan Dursun, manuel iade noktası olmak isteyen esnaf ve muhtarların şirketin sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti. Başvuruların ardından yetkili ekiplerin adrese giderek gerekli incelemeleri yaptığını ve Türkiye Çevre Ajansı onayının ardından sistemin aktif hale getirildiğini aktardı.

Denizli Valiliği'ne ziyaret ve yeni yatırım hamlesi

Denizli Valisi'ni ziyaret ederek kentte yürütülen DOA operasyonları ve saha çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini belirten Gökhan Dursun, gösterilen destekten dolayı teşekkür etti. Bölgedeki altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan Gökhan Dursun, "Mevcut depozito iade makinesi sayımızı yüzde 50 oranında artırıyoruz. Bunun yanı sıra elimizde bine yakın manuel iade noktası el terminali stokumuz hazır bulunuyor. ART Grup olarak tüm illerimizde yeni geri dönüşüm ve sayım rekorları kırmak üzere vatandaşlarımızı depozito iade noktalarına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yeni Depozito İade Sistemi Başladı - Son Dakika

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