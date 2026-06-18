Yeniçağa Gölü\'nde Su Samuru Görüntülendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gece saatlerinde ortaya çıkan su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde gece saatlerinde Yeniçağa Gölü kıyısında suda hareket eden bir canlı fark edildi. Suyun yüzeyinde yüzen canlının, nadir rastlanan türlerden biri olan su samuru olduğu anlaşıldı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su samurunun kurbağa sesleri eşliğinde göl yüzeyinde bir süre yüzdüğü ve daha sonra suya girerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı. - BOLU